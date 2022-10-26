جهود أمنية مكثفة لكشف هوية شاب غرق في مياه النيل بالجيزة

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء هشام أبوالنصر مدير أمن الجيزة، جهودها لكشف هوية شاب عثر على جثمانه طافيا بفرع رشيد في منشأة القناطر.

بلاغ بالواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد للواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بأنه تبلغ للمركز من غرفة عمليات النجدة وجود جثة طافية بفرع رشيد أمام مقر مجلس المدينة بمنشأة القناطر، وبالانتقال والفحص تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة لذكر مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية.

سبب الوفاة إسفكسيا الغرق

وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد أي إصابات ظاهرية أو كسور أو آثار خنق أو أي شبهة جنائية بالوفاة، وجار النشر عنه بجميع أقسام الشرطة وبمختلف المناطق لكشف هويته، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.