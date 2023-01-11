تخفيضات على أسعار الأجهزة بنسبة 36%.. «جهاز العروسة» بأقل التكاليف

بشرى سارة للشباب والشابات المقبلين على الزواج والمستهدفين لشراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية لمنازلهم، وذلك بعدما شهدت الأسواق التجارية في إحدى الهايبرات الشهيرة على مستوى المحافظات تخفيضات كبرى على تلك الأجهزة بنسبة كبيرة تصل إلى 36% من قيمة المنتج، ما يعني توفير آلاف الجنيهات في حال شراء مجموعة أجهزة لما يعرف بمسمى «جهاز العرسان».

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز التخفيضات على الأجهزة في تلك السلسلة الشهيرة في كافة المحافظات، التي تستمر التخفيضات حتى 14 فبراير المقبل في كافة النواحي.

تخفيض أسعار أجهزة المطبخ

- تخفيض سعر محضر طعام كامل قدره 1000 وات وصل سعره إلى 2300 جنيه بدلاً من 3240 جنيها بتخفيض قدره 940 جنيه بنسبة 17%.

- تخفيض سعر عجان 1200 وات بسعر 2600 جنيه بدلاً من 3135 جنيها بتوفير 535 جنيها بنسبة 17%.

-تخفيض سعر عجان 1100 وات بسعر 2890 جنيها بدلاً من 3490 جنيها بتوفير 600 جنيه بنسبة 17%.

- سعر جهاز مفرمة 2000 وات يبلغ 1850 بدلاً من 2100 جنيه بتوفير بلغ 250 جنيه بنسبة 11%.

- سعر شواية 2200 جنيه بدلا من 2600 جنيه بتوفير 400 جنيه بنسبة 15%.

- قلاية كهربائية قيمتها 4000 جنيه بدلاً من 5500 بتخفيض 27% بقدر 1500 جنيه.

تخفيضات الأجهزة الكهربائية

وشملت التخفيضات أيضا الأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها والتي يحتاجها كل بيت، وجاءت كالتالي:

- غسالة ملابس اوتوماتيك LG سعة 8 كيلو بمبلغ 11000 بدلا من 12000 بتوفير 1000 جنيه بنسبة 8%.

- غسالة ملابس تحميل علوي قيمتها 7490 جنيه بدلاً من 8990 بتوفير 1500 جنيه بنسبة 16%.

- غسالة ملابس اوتوماتيك زانوسي سعة 7 كيلو بمبلغ 9250 جنيها بدلا من 10050 بتوفير 800 جنيه بنسبة 7%.

- سخان مياه يونيون اير، سعة 10 لتر بقيمة 2600 بدلاً من 2900 جنيه بتوفير 300 جنيه بنسبة 10%.

- فريزر كريازي بقيمة 13480 جنيها بدلا من 14500 بتوفير 1020 جنيها بنسبة 7%.

- بوتاجاز 4 شعلة فريش بقيمة 4715 جنيها بدلاً من 5300 بتوفير 585 جنيها بنسبة 11%.

تخفيض على أسعار الشاشات

- شاشة LED 60 smart بوصة بسعر 9500 جنيه بدلا من 15000 جنيه بتخفيض 36% بقدر 5500 جنيه.

- شاشة smart LED 58 بوصة بسعر 9000 جنيه بدلا من 14000 جنيه بتخفيض 35% بقدر 5000 جنيه.

- شاشة LED 32 بوصة بسعر 3000 جنيه بدلا من 4600 جنيه بتخفيض 34% بقدر 1600 جنيه.

تخفيضات الأجهزة والهواتف الذكية

- ساعة ذكية بمبلغ 800 جنيه بدلاً من 1100 جنيه بتوفير 300 جنيه بنسبة 27%.

- تابلت سامسونج a7 lite بمبلغ 4400 بدلا من 5000 جنيه.

- سامسونج a23 بمبلغ 5765 بدلاً من 6400 جنيه.

- سامسونج a13 بمبلغ 4550 بدلاً من 5000 جنيه.