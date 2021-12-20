معيط عن زيادة أسعار الأجهزة: «هي الناس بتجيب كل يوم تلاجة وتليفزيون؟»

رد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على غضب البعض من زيادة أسعار السلع المعمرة بنسبة 2%، وكذلك الأدوات الكهربائية، إذ وجه حديثه للغاضبين: «أنت اشتريت كام ثلاجة وكام تلفزيون؟.. هي الناس كل يوم بتشتري كام تلاجة وغسالة وتلفزيون؟»، موضحًا أن جميع الدول تعاني الآن، لكن هناك فرق بين دولة مستقرة وأخرى تفتقر للاستقرار، كما أن الشعب كان يتألم بعد 2011، حينما كانت الخدمات غير متوفرة، وغياب الأمن وانقطاع الكهرباء على المستشفيات والمنازل لمدة 24 ساعة متواصلة، ونقص الأدوية، وانتشار الفوضى.

الإصلاح الاقتصادي تسبب في آلام للمصريين وأكثرها على الطبقة المتوسطة

وأضاف «معيط»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحياة الآن تتحسن مع وجود بعض الألم، وتم إنشاء شبكة طرق وأنفاق وكباري ومشروعات صناعية وزراعية، لتوفير فرص عمل لملايين المواطنين، «لو مالقوش فرص عمل يتجننوا.. إحنا تعبانين شوية بس خدماتنا موجودة»، موضحًا أن الأحداث التي جرت في مصر تسببت في حدوث خلل كبير، فاقتصاد مصر آنذاك وصل للهاوية، كما أن الإصلاح الاقتصادي تسبب في آلام للمصريين، وأكثرها على الطبقة المتوسطة.

السيسي وجه بحل مشكلة العلاوات الخمس رغم أنها كانت وسط أزمة كورونا

وأوضح وزير المالية، أن الدولة المصرية حاولت تعويض المواطن بعد تحسن الاقتصاد، لكن جاءت أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، معقبا: «لما خبطتنا كورونا عملت خلل سواء في السياحة أو الطيران المدني والمحلات والصادرات والمستثمرين خافوا، غير فلوس على الصحة والعمالة غير المنتظمة وتعويضات العمال.. كل ذلك عمل خلل في برنامجنا لدعم الطبقة المتوسطة»، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بحل مشكلة العلاوات الخمس رغم أنها كانت وسط أزمة كورونا.

الحكومة لا تحارب الأغنياء بل تساعد الطبقة البسيطة لتحقيق العدالة

وتابع: «عايزين نعطي الناس فلوس.. وزودنا المدرسين والأطباء ومرتبات العاملين في الدولة، ورفعنا حد الإعفاء الضريبي.. كل ده وسط كورونا»، موضحًا أن الطبقة الوسطى هي أمان كل مجتمع، كما أن الحكومة لا تحارب الأغنياء بل تساعد الطبقة البسيطة لتحقيق العدالة، والدولة تعمل على إنشاء مشروعات جديدة توفر فرص عمل للشباب، والتحدي الآن هو زيادة الإنتاج لتوفير فرص العمل، كما أن الفوضى التي شهدتها مصر في السنوات الماضية، دمرت الاقتصاد المصري، وكان لا بد من وجود برنامج إصلاح اقتصادي، وعندما جاءت جائحة كورونا زاد العبء.