أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق المحلية اليوم الخميس 11 نوفمبر

زادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، عن أسعار الأجهزة الكهربائية، خاصة مع تقديم العديد من الشركات الكثير من العروض والتخفيضات، تزامنًا مع «البلاك فرايدي»، الذي يُقام في نوفمبر من كل عام.

أسعار الأجهزة الكهربائية

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، نرصد أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق المحلية، وفق المواقع التجارية العالمية، في السطور التالية.

أسعار الثلاجات 2021

يوجد العديد من أنواع الثلاجات في السوق المصرية، ويتراوح سعرها بين 4500 إلى 36 ألف جنيه، حسب العلامة التجارية وحجمها وإمكانات الجهاز.

أسعار البوتاجازات 2021

بدأت أسعار البوتاجازات من 2000 لنحو 12 ألف جنيه، حسب عدد الشعلات، والفرن، وإمكانية الإشعال الذاتي، إضافة إلى الكماليات الأخرى.

أسعار الدفايات الكهرباء 2021

وتراوح سعر الدفايات الكهربائية بين 700 إلى 3000 جنيه، حسب عدد الشمعات، وقوة الجهاز، والعلامة التجارية، وما إذا كان مستوردا بالكامل، أو تم تجميعه في مصر.

أسعار سخان المياه 2021

أما أسعار سخانات المياه 2021 فتبدأ من 1800 جنيه، وتصل حتى 5 آلاف جنيه، حسب السعة اللترية، وحجم الجهاز والعلامة التجارية، وخدمات ما بعد البيع.

نصائح عند شراء الأجهزة الكهربائية

عند شراء الدفايات يجب اختيار محل تجاري، والتأكد من وجود سجل تجاري، حتى يمكن اللجوء إليه إذا كان هناك عيب في الصيانة.

- أن تكون كرتونة الجهاز مذكورا عليها بخط واضح اسم المصنع، ورقم الموديل، وتاريخ التصنيع، والضمان، ومدته ومكانه.

- عند شراء الأجهزة الكهربائية يجب تجربتها أولا قبل الشراء، والتأكد من أنّها تعمل بشكل طبيعي، خاصة الأجهزة الصغيرة مثل الدفايات، الراديو، .. إلخ.

أخيرًا الحصول على فاتورة باسم المحل مختومة، ومذكورا فيها بوضوح سعر المنتج، وتاريخ الشراء، ورقم السجل التجاري، والفاتورة الضريبية.