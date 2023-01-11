صفية العمري تقاضي منتحلي شخصيتها على «فيس بوك»

تقدمت الفنانة الكبيرة صفية العمري ببلاغ رسمي ضد منتحلي شخصيتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أكدت الفنانة في بلاغها أنها فوجئت بعدد من الحسابات الوهمية، تحمل اسمها، واستغلت متابعيها وابتزازهم.

حساب شخصي واحد

وقالت الفنانة صفية العمري في بيان صادر عنها، إنها اتخذت الإجراءات القانونية كافة ضد أصحاب هذه الحسابات المزيفة ومقاضاتهم، موضحة أنها لا تمتلك سوى حساب شخصي واحد فقط على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأشارت إلى أنها بدأت في توثيقه رسميا، مطالبة جمهورها بالحذر من الحسابات المزيفة التي تستغل أسماء المشاهير بصور غير مشروعة.

وتمتلك صفية العمري تاريخا دراميا كبيرا، وكان آخر أعمالها مسلسل «ليالي الحلمية»، الجزء السادس.

محطات في حياة صفية العمري

ولدت صفية العمري وتربت في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ثم انتقلت إلى القاهرة لظروف عملها، وكانت سفيرة سابقة للأمم المتحدة للنوايا الحسنة.

تخرجت في كلية التجارة، ودرست اللغة الروسية، وعملت كمترجمة في المؤتمرات الدولية، واكتشفها المنتج رمسيس نجيب، وتزوجت من الفنان جلال عيسى وأنجبا ولدين.