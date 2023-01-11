محافظ القليوبية: بيع منتجات مشروع «الـ30 مليون بيضة» في الخانكة بأسعار مخفضة

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه وجه القائمين على مشروع الـ30 مليون بيضة بالخانكة، بضرورة بيع البيض المنتج بالمشروع بأسعار مناسبة إسهاما من المشروع في رفع العبء عن كاهل مواطني المحافظة، كما وجه بسرعة الانتهاء من إجراءات تشغيل مصنع الأعلاف للمساهمة في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة الأعلاف لزيادة الإنتاجية، موجها بالمتابعة المستمرة للقطيع وتربية السلالات ذات الجودة العالية واستخدام أحدث الأساليب في تربية الدواجن.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الأربعاء، مشروع الـ30 مليون بيضة التابع للمحافظة بمدينة الخانكة؛ لمتابعة المشروع والاطمئنان على سير العمل به وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة.

تطوير مشروع الـ30 مليون بيضة بالخانكة

شملت جولة محافظ القليوبية في المشروع، بعض عنابر التربية للدجاج وعنابر إنتاج البيض للبيع للسوق المحلي، إذ استمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع فيما يخص المرحلة الحالية والإجراءات القادمة موجها بسرعة البدء في استغلال المساحات والمتخللات من الأراضي لإقامة مشروعات زراعية عليها بعد الدراسة التي أعدتها جامعة بنها لاختيار أنسب المشروعات الزراعية لإقامتها، كزراعة النخيل والصوب الزراعية حيث يحتوي المشروع على أكثر من 20 فدانا سيتم زراعتها بزراعات لا تضر بقطيع الدواجن لزيادة استثمارات المشروع وتعظيم الاستفادة منه، بالإضافة إلى تطوير مصنع الأعلاف لزيادة الطاقة الإنتاجية له.

المشروع ينتج 30 مليون بيضة في العام

وأشار «الهجان» إلى أن هذا المشروع تبلغ الطاقة الإنتاجية له حوالي 30 مليون بيضة في العام الواحد ويتكون من مصنعين للأعلاف، ويصل طاقة كل منهما 5 آلاف طن سنويا، كما يشمل «2 عنبر تربية + 6 عنبر إنتاج» وطاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، مؤكدًا أن المشروع يساهم في بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين.