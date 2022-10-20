كل ما تريد معرفته عن مشروع «30 مليون بيضة»: يساهم في توفير الأمن الغذائي

يحتضن مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، مشروع الـ30 مليون بيضة، الذي يعد من أهم مشروعات الأمن الغذائي لتوفير الدواجن الأمهات والبيض بأسعار مناسبة للحفاظ علي استقرار الاسعار في السوق.

ويشهد المشروع اهتمامًا من المحافظة التي عينت مؤخرا، مجلس إدارة جديد للمشروع بجانب وضع خطة طموحة بالتعاون مع عدة جهات تابعة للمحافظة وأساتذة الزراعة والطب البيطري بجامعة بنها، لتعظيم الاستفادة منه واستغلاله في توفير المنتجات الغذائية من الدواجن والبيض والأعلاف.

«الوطن» تستعرض مشروع الـ30 مليون بيضة في مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وتفاصيل خطة التطوير وإقامة منافذ لبيع منتجات المشروع، من دواجن أمهات وبيض وأعلاف لتحقيق الاستقرار في السوق وتوفير احتياجات المواطنين.

تفاصيل مشروع الـ 30 مليون بيضة

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة تولي المشروع اهتمامًا خاصًا لأهميته في توفير الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أنه يهدف لتحقيق استثمارات وأرباح.

وأوضح المحافظ لـ«الوطن»، أنه قرر تغيير مجلس الإدارة القديم وتعيين آخر جديدا، برئاسة الدكتورة أمل العسيلي وكيل الوزارة للطب البيطري بالقليوبية، لتنفيذ تكليفات النهوض بالمشروع من خلال وضع دراسة استغلال الأراضي الخالية لإنشاء صوب زراعية وزراعة النخيل، مع رفع كفاءة العنابر وزيادة عنابر الإنتاج وعنابر التربية الحالية، بهدف ترشيد النفقات من خلال تصنيع الأعلاف بمصنع المشروع، وجارِ الآن تحديد خريطة لفتح منافذ بيع جديدة لمنتجات المشروع، إذ يساهم في بيع وتوفير دواجن الأمهات بسعر مناسب للمواطنين، وكذلك توفير 30 مليون بيضة سنويًا من الإنتاج المستهدف.

مكونات مشروع الـ30 مليون بيضة في القليوبية

فيما قالت الدكتورة أمل العسيلي وكيل الوزارة للطب البيطري في القليوبية ورئيس مجلس الإدارة، لـ«الوطن»، إنّ مكونات مشروع الـ30 مليون بيضة، كالتالي:

- مصنعان للأعلاف بطاقة 5 آلاف طن سنويا.

- عنبران لتربية للدواجن الأمهات وينتج كل منهما 25 ألف كتكوت.

- 6 عنابر إنتاج بيض بطاقة 22.5 ألف طائر للعنبر الواحد.

- مبنى إداري.

- محطات لتفريغ البيض وفرزه وفرز حرق النافق.

- استراحات وسكن إداري للعاملين بالمشروع.

- غرف محولات الديزل وغرف الملابس والمخازن.

- صهريج المياه.

وأضافت وكيل الوزارة للطب البيطري، انه جرى رفع كفاءة العنابر لزيادة الإنتاجية وإضافة أنشطة أخرى واستغلال الأراضي الموجودة في إطار زيادة الموارد الذاتية للمحافظات، واستغلال الأراضي غير المستغلة في إقامة أنشطة صناعية وتجارية توفر فرص عمل للمواطنين بهدف توفير الأمن الغذائي للشعب المصري، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية، وعمل توازن في الأسواق مع القطاع الخاص فيما يخص أسعار الدواجن والبيض والأعلاف.

أشارت وكيل الوزارة انه جري تطوير المشروع وزيادة الإنتاجية وإعادة هيكلته بعد ان كانت كل المشرات تدعو إلي تصفيته اوشك بهدف زيادة من موارد المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب