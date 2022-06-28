أحمد رمضان: هاني شاكر لم يتقدم باستقالته رسميا.. ومجلس الإدارة سيرفضها

كشف أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، عن أنّ الفنان هاني شاكر، لم يتقدم رسميًا باستقالته إلى مجلس إدارة النقابة، قائلًا: «هو أعلنها على الهواء لكن مقدمهاش رسميا لمجلس النقابة».

أحمد رمضان: المجلس يرفض استقالة هاني شاكر

وأضاف أحمد رمضان لـ«الوطن»، أنّه يحاول التواصل مع أعضاء مجلس إدارة النقابة، للاجتماع العاجل بشأن استقالة هاني شاكر، مشيرًا إلى أنّ أعضاء المجلس رافضين تماما للاستقالة: «كله رافض الاستقالة، عايزين نرجعه عنها».

كما كشف سكرتير عام نقابة الموسيقيين، عن الموعد المحدد لاجتماع مجلس إدارة النقابة قائلا: «في غضون الساعات المقبلة ممكن يكون النهارده أو بكرا، أنا لسا بتواصل مع مجلس الإدارة، وهيبقى فيه انعقاد للمجلس وهيتحدد وقته خلال ساعات، وهاني شاكر مش هيبقى حاضر»، متابعا: «المفروض هاني شاكر يحدد ميعاد يقعد معانا عشان يقدم الاستقالة، لكنه لسا متواصلش مع حد من المجلس».

سبب استقالة هاني شاكر

وأعلن هاني شاكر، استقالته خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج على خلفية المشادة التي حدثت بين أعضاء النقابة وشعبة الإيقاع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، وانسحابه من المؤتمر.

وقال خلال تصريح سابق لـ«الوطن» إنّه لن يعود عن الاستقالة، وأنّه فخور وسعيد بما حققه خلال الفترة الماضية في النقابة، مشيرًا إلى استعداده خلال الفترة المقبلة لطرح أغنيات جديدة، فضلا عن استعداده لديو غنائي مع الديفا سميرة سعيد.