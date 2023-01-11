جولة داخل المكتبة العائمة «لوجوس هوب» ببورسعيد «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «جولة داخل المكتبة العائمة لوجوس هوب ببورسعيد»، واحدة من أكبر المكاتب العائمة في العالم والتي رست منذ أيام بميناء غرب بورسعيد، وهي السفينة الألمانية لوجوس هوب وتعد معرضا عائما يشمل مجموعة موسعة من الكتب.

الكتب باللغة العربية ليست كثيرة

وقال أحد زائري السفينة: «السفينة رائعة ومنظمة للغاية، سمعنا عنها كلاما كثيرا وأنها لم تزر مصر منذ سنوات طويلة، وبالتالي فإن المجئ إلى هنا تجربة رائعة للغاية، السفينة تمنح إيحاءً بتنوع الثقافات وهذا أمر رائع»، وقالت إحدى المشاركات: «الكتب باللغة العربية ليست كثيرة هنا، لكن السفينة مميزة ووجودها في بورسعيد أدى إلى إحداث رواج».

أشعر بوجود العالم كله حولي في مكان واحد ووقت واحد

وأشار آخر، إلى أنه ينتظر هذه السفينة كل 10 أو 12 سنة، حيث كان موجودا في أخر زيارة للسفينة بمصر منذ 10 سنوات تقريبا: «أشعر وجود العالم كله حولي في مكان واحد ووقت واحد، أنا من الإسكندرية ولدينا مكتبة الإسكندرية من بين أكبر مكاتب على مستوى العالم وتمثل حضارات كثيرة ولكن وجود هذا العدد الكبير من الكتب في سفينة متنقلة تجوب العالم فإن هذا الأمر رائع وضمن الأحداث التاريخية التي ننتظرها كل 10 سنوات».