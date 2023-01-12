الحكم على 5 متهمين في قضية «خلية روض الفرج الإرهابية» اليوم

تنطق الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، بعد قليل، بالحكم على 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية روض الفرج الإرهابية».

النطق بالحكم على المتهمين

وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، قد أجلت الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الخميس 12 يناير للنطق بالحكم.

المتهمون روجوا لأعمال إرهابية

وبعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية روض الفرج الإرهابية»، التي حملت رقم 7514 لسنة 2021 جنايات روض الفرج، المقيدة برقم 2512 كلي شمال القاهرة، وجهت لهم تهم عديدة من بينها الترويج لأعمال إرهابية والانضمام إلى الجماعة المحظورة.

وأضافت أوراق القضية، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين تورطهم في دعم الأنشطة الإرهابية من خلال تمويلها، مع علمهم بأنها تدعو إلى منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وتعطيل أحكام القوانين والدستور.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين أيضًا تهمة الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وحيازة أسلحة نارية كاتمة للصوت دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وتورطهم في تمويل الجماعات الإرهابية.