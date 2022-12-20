جرعة زائدة من «الهيروين» تنهي حياة شاب في روض الفرج

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها؛ لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل منزله في روض الفرج، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعه تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة روض الفرج، بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل منزله في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، كما تم العثور على متعلقاته الشخصية

التحريات: عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة

وأكدت التحريات، عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، ورجحت التحريات بأن سبب الوفاة هو تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، وأضحت التحريات بأن الشاب المتوفى معروف إدمانه لمخدر الهيروين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.