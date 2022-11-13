الجنايات تستكمل جلسة محاكمة 5 متهمين في «خلية روض الفرج الإرهابية»

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، بعد قليل، اليوم الأحد، جلسة محاكمة عدد 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية روض الفرج الإرهابية».

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

الترويج لأعمال إرهابية

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، مع المتهمين في القضية التي حملت رقم 7514 لسنة 2021 جنايات روض الفرج، المقيدة برقم 2512 كلي شمال القاهرة، وجهت لهم النيابة العديد من التهم كان من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الترويج لأعمال إرهابية.

تمويل الأنشطة التي تدعم الجماعات الإرهابية

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين مولوا عدد من الأنشطة التي تدعم الجماعات الإرهابية والتي تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، فضلًا عن منعهم مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

حيازة أسلحة نارية كاتمة للصوت دون ترخيص

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين اعتدوا على الحرية الشخصية للمواطنين، وتورطهم في تمويل الجماعات الإرهابية، وحيازة أسلحة نارية كاتمة للصوت دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.