محاكمة 5 متهمين في «خلية روض الفرج الإرهابية» بعد قليل

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، بعد قليل، جلسة محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية روض الفرج الإرهابية».

تأجيل المحاكمة للمرافعة

وكانت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، أجلت الجلسة الماضية التي عُقدت أمس، إلى اليوم للمرافعة.

تمويل الجماعات الإرهابية

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 7514 لسنة 2021 جنايات روض الفرج، المقيدة برقم 2512 كلي شمال القاهرة، بعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين، أنّهم انضموا إلى جماعة إرهابية وروجوا لارتكاب أعمال إرهابية، فضلًا عن تمويل الأنشطة التي تدعم الجماعات الإرهابية، والدعوى إلى تعطيل أحكام القانون والدستور.

حيازة أسلحة نارية

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهمين اعتدوا على الحرية الشخصية للمواطنين ومنعوا مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، إضافة إلى تورطهم في تمويل الجماعات الإرهابية، وحيازة أسلحة نارية كاتمة للصوت دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.