منطقة «سور مجرى العيون».. من عشوائية المدابغ إلى «كمباوند» متكامل

انتهت أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون، لتختفي عشوائية المدابغ بعد استبدالها بكومباوند متكامل، صُممت داخله عمارات على الطراز المعماري الإسلامي، بطلاء فاتح يمزج بين البيج والبني، تزين المشربيات جميع نوافذ العمارات السكنية، ويتوسط المشهد مول تجاري ضخم يضم داخله عددا من المحال التجارية وقاعات سينما ومسرح، بجانب أعمال اللاند سكيب.

أحد أهم مشروعات التطوير التي جرى تنفيذها بمحافظة القاهرة

ويعد مشروع تطوير منطقة «سور مجرى العيون»، أحد أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة، ويأتي مشروع تطوير منطقة «سور مجرى العيون» في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة العاصمة القاهرة لرونقها الحضاري، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياحي.

وتعد منطقة سور مجرى العيون، واحدة من أكثر المناطق التي تتمتع بتاريخ ومكانة كبيرة على مر العصور، لذلك كانت على رأس المناطق التي حرصت الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على إحيائها وإعادة المظهر الحضاري لها، بعدما جار عليها الزمان، وتغيرت بشدة عن سابق عهدها.

79 عمارة بارتفاعات مختلفة بإجمالي 1924 وحدة سكنية

ووفقا للبيانات الحكومية، يشمل مشروع تطوير منطقة «سور مجرى العيون» تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، بإجمالي 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضي ببعض العمارات، كما يشمل مشروع تطوير منطقة «سور مجرى العيون» تنفيذ مول تجاري إداري ترفيهي، ويضم المول التجاري الإداري مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراجا يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسي مكشوف أمام المول، بمساحة إجمالية 1 ألف م2.