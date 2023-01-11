معرض لتوزيع الملابس الجديدة على الأسر الأكثر احتياجا في 5 قرى بالشرقية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، معرضا لتوزيع 3 آلاف قطعة ملابس جديدة، على الأسر الأولى بالرعايا والأكثر احتياجا في 5 قرى تابعة لمركز أبو حماد، وهي صفط الحنا ونزلة العزازى والقطاويه والصوة والسناجرة.

معرض ملابس مجانا بأبو حماد

وحضر المعرض كل من على البرجى، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمركز أبوحماد، وياسر سمير، رئيس قسم الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي في الشرقية.

وقال عبدالحميد الطحاوى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، إن تنظيم معرض الملابس جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

معارض للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية

من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن بالمحافظة، تم وفق خطة مسحية، تستهدف التواجد في كل المحافظة، وأن المستفيد الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير، أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأوضح أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المحافظة، تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة، ووجد أن هذه الأسر تفتقر إلى فرص عمل، وظروف معيشتها تمنعها من تلبية احتياجاتها.

يذكر أنّ تنظيم معارض الملابس الجديدة، يأتى استكمالًا لجهود الأورمان لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة، والتي تتنوع ما بين توزيع مساعدات موسمية، ومشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات، وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا .