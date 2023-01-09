نائب رئيس جمعية الأورمان: نستهدف نقل مستحقي الدعم من الاحتياج إلى الاكتفاء

قال محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان، إنَّ الهدف من التمكين الاقتصادي هو نقل الفئات المستهدفة من دائرة الاحتياج لدائرة الإنتاج والاكتفاء، وتوفير حياة كريمة تليق لمن يستهدفهم التحالف الوطني من الفئات الأكثر احتياجًا وكان لابد من إحداث أثر تنموي مستدام عن طريق دمجهم في سوق العمل بما يضمن لهم عوائد تنقلهم لمرحلة التمكين.

التنمية المستدامة لن تتحقق إلا بالتمكين الاقتصادي

وأضاف «فؤاد»، خلال كلمته في انطلاق المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنَّ التنمية المستدامة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية لن تتحقق إلا بالتحرك بالتمكين الاقتصادي لأنّه ينعكس بشكل مباشر على مؤشرات البطالة والفقر والدخل وجودة الحياة وتعزيز الميزة التنافسية للاقتصاد المصري ويضمن تنوعه ومرونته في مواجهة الأزمات.

إتاحة التدريب والتعليم من أجل التشغيل

ولفت إلى أنَّه تماشيًا مع جهود الدولة لتوطين وتحقيق التنمية المستدامة يسعى التحالف لإحداث التمكين الاقتصادي في كل المحافظات، وذلك وفق لما يلي: أولا رصد احتياجات كل محافظة والميزة التنافسية التي تتيح للتحالف لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إتاحة التدريب والتعليم من أجل التشغيل لتعظيم الفرص المتاحة.

وأوضح أنَّ المحاور الأساسية للتمكين الاقتصادي هي 5 محاور، أولًا التمويل ويتمّ من خلال دعم اللازم للمشروعات المستهدفة، ثانيًا التدريب ويتم من خلال تدريب الفئات المستهدفة لإكسابهم المهارات اللازمة لبدء مشروعاتهم، ثالثًا: التشغيل ويتم بتنفيذ المشروعات ومتابعتها المستدامة وحل مشاكلها ثم الإنتاج مما يؤدي لتحقيق الاستدامة.