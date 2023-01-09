نائب رئيس «الأورمان»: نفذنا مشروعات صغيرة بتكلفة مليار و185 مليون جنيه

قال محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، إن من بين النتائج التي تحققت على أرض الواقع في ملف المشروعات الصغيرة خلال عام 2022، تنفيذ 39 ألف و500 مشروع بتكلفة مليار و185 مليون جنيه.

وأضاف «فؤاد»، خلال كلمته في المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي 2023، أنه يوجد تنوع في المشروعات المقدمة للمستفيدين مثل مشروع كشك البضاعة لذوي الهمم والفئات التي ليس لديها حرفة معينة، وتم خلال عام 2022 تسليم عدد 570 مشروعًا «كشك بضاعة»، بتكلفة 14 مليون جنيه.

ولفت أن أهم ما يميز هذا المشروع أنه يوفر على الأقل فرصتين عمل وتكلفة تنفيذه أقل بكثير من إيجار المحال، ويسهل تواجده في مناطق مختلفة لصغر حجمه، ويتم تسليمه للمستفيد شامل البضاعة بعد استخراج التراخيص اللازمة من مراكز المدن أو الأحياء وموافقة المحافظين على تنفيذ هذا المشروع في أماكن بعينها.

وأوضح أنه توجد مشروعات أخرى مثل مشروع البقالة والمكتبة ومحال بيع الملابس وورشة النجارة والحدادة والخياطة، ومشروع تربية رؤوس الماشية والدواجن ومراكب الرزق وتجفيف الطماطم واستدامة الحرف اليدوية، ووصل عدد المشروعات إلى 38 ألف و930 مشروعا صغيرا بتكلفة 775 مليون جنيه.

ولفت إلى أن الملف الثاني من محور التمكين الاقتصادي وهو التدريب لذلك جرى تنفيذ العديد من الفعاليات التدريبية للفئات المختلفة من أصحاب المشروعات لإكسابهم المهارات، وجرى تمويلها بتكلفة بلغت 4 ملايين جنيه.

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ البرنامج الوطني لتعزيز مفهوم الشمول المالي، الذي يهدف لزيادة الوعي بالثقافة المصرفية والمالية، وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة من التحول لوسائل الدفع والتحصين الإلكتروني ضمن مشروعاتهم، وتم ذلك في الشرقية والقليوبية والغربية وبني سويف وأسيوط والأقصر.

وتابع: «نستهدف في 2023 تنفيذ وتسليم 55 ألف مشروع صغير بتكلفة مليار و650 مليون جنيه، ونستهدف التوسع في السلالات المحسنة من الثروة الحيوانية من خلال نموذجين لتصل لـ 100 ألف رأس محسنة».