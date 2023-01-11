«الأوقاف»: نسعى إلى الوصول بقراء القرآن المصريين إلى العالمية.. «فيديو»

كشف الدكتور أيمن أبو عمر وكيل الأوقاف لشؤون الدعوة، تفاصيل إطلاق مبادرة «اكتشاف»، لرعاية المواهب في الدعوة والقرآن الكريم والابتهال الديني، موضحًا: «التقديم سيكون من خلال مرحلة تمهيدية عبر المديريات الإقليمية ستعلن في الإدارات الفرعية وتكون المرحلة الأولى من المسابقة بوجود متخصصين لديهم قدرة على تمييز وتقييم الأداء لكل متسابق وترفع النتائج لديوان عام الوزارة».

المبادرة مجرد بداية ولها ما بعدها

وأضاف وكيل الأوقاف لشؤون الدعوة خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «الجميل في هذه المبادرة أنها مجرد بداية ولها ما بعدها، فقد جرى رصد مكافآت للمرحلة الأولى بمبلغ مليون جنيه، فالمقصود منها رعاية المواهب المتميزة والوصول معها لأبعد مكان يمكنها بلوغه».

نسعى إلى الوصول بالقراء المصريين إلى العالمية

وتابع وكيل الأوقاف لشؤون الدعوة: «نسعى إلى الوصول بالقراء المصريين إلى العالمية، فقد كان قراء مصر عالميين مثل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ النقشبندي والشيخ الطبلاوي، مشايخ كثر كان لهم سمة العالمية، وكانوا محبوبين، نريد الحصول على قراء يصلون إلى هذه المرحلة».

بعض الشباب الذين تخرجوا من المبادرة سيشاركون في المسابقة العالمية

وأكد وكيل الأوقاف لشؤون الدعوة «بعض الشباب الذين تخرجوا من المبادرة سيشاركون في المسابقة العالمية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبإشراف كامل من وزير الأوقاف ستبدأ في 4 فبراير وتنتهي 9 من الشهر ذاته، وننتظر 80 مشاركة فيها، وحتى الآن أكد 45 دولة المشاركة فيها، وتم رفع قيمة الجوائز لـ 1.5 مليون جنيه تحفيزا لمشاركة المتسابقين».