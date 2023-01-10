«الأوقاف»: وقف فني تمريض بمستشفى الدعاة عن العمل 3 أشهر

أصدرت الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الأوقاف، اليوم، قرارًا بوقف مروة عبد الحميد محمد محمد فني تمريض بمستشفى الدعاة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معها بديوان عام الوزارة لخروجها عن مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفتها التعليمات.

جاء ذلك بناء على مذكرة مدير عام الشؤون الطبية والعلاجية بمستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف.

إشادة بجهود وزارة الأوقاف المصرية

وكان النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب اعتبر إشادة الدكتور حاتم محمد البكري وزير الأوقاف الفلسطيني بجهود وزارة الأوقاف المصرية وبالتعاون المشترك بين الوزارتين وتأكيده على أن محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري أدار وزارة الأوقاف المصرية بحكمة عالية ولديه مسلكيات إدارية فذة بمثابة دليل قاطع على نجاح وزارة الأوقاف في القيام بمهامها إقليميًّا وعربيًّا ودوليًّا لخدمة ملف الدعوة الإسلامية ونشر المفاهيم السمحة للدين الإسلامي الحنيف.

كما أشاد النائب أشرف أمين في بيان له أصدره اليوم بتأكيد وزير الأوقاف الفلسطيني بأن هذه الخطوات الجادة جعلت وزارة الأوقاف المصرية تسير بخطوات واسعة على المستوى المصري، ونحن نحاول أن نحاكي الفكرة والمنهجية التي ينتهجها محمد مختار جمعة ويستند إليها.

وأكد أن إشادة الوزير الفلسطيني بأداء الواعظات المصريات وأن أدائهن كان مثمرًا على مستوى جمهورية مصر العربية وأنه في الوزارة الفلسطينية نحاكي هذه الفكرة بشكل سليم، حيث تم ابتعاث مجموعة من الأئمة والواعظات إلى مصر في العام السابق وجار ابتعاث مجموعة أخرى من الواعظات الفلسطينيات لمصر لإدخال العنصر النسائي في هذا المشروع الأكاديمي العلمي الذي تقوم عليه وزارة الأوقاف في مصر والتجربة العميقة لمصر لما لها من فكر عميق دليل أيضًا على نجاح التجربة المصرية وأنها صارت أنموذجا عالميًّا.