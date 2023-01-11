وزارة الأوقاف تكشف تفاصيل إطلاق مبادرة «اكتشاف» في الابتهال الديني (فيديو)

كشف الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، تفاصيل إطلاق مبادرة «اكتشاف» من أجل اكتشاف المواهب في الدعوة والقرآن الكريم والابتهال الديني، موضحًا: «المسابقات لون من ألوان التثقيف وحالة من حالات الثراء الفكري وبناء الوعي، وزير الأوقاف مهتم بتكثيف المسابقات على مختلف المستويات».

اكتشاف المواهب الصغيرة والمختلفة لأننا شعب معطاء

وأضاف وكيل الأوقاف لشؤون الدعوة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «نتحدث عن إحدى المبادرات والمسابقات التي تسعى الوزارة فيها إلى اكتشاف المواهب الصغيرة والمختلفة لأننا شعب معطاء، هناك كثيرون لديهم موهبة ولا يعرفون أين وكيف يطورونها».

نبحث عن الصوت الذهبي في القرآن الكريم والابتهالات

وأشار الدكتور أيمن أبو عمر إلى أن المسابقة مختصة بالدعوة، وحفظ القرآن الكريم وكذلك الصوتي: «نبحث عن الصوت الذهبي، أداء في القرآن الكريم والابتهالات، والفرع الثاني هو القارئ الصغير حتى لا يتنافس الشباب تحت 16 سنة مع الأعمار الأكبر؛ إذ تتضمن هذه الشعبة حفظ القرآن الكريم بشكل تام وكامل مع حسن الأداء الصوتي».

وأوضح وكيل الأوقاف لشؤون الدعوة: «الفرع الثالث سيكون للدعوة، أي الخطيب النابه المتمكن الذي يستخدم أدواته بشكل سليم ويمكنه توصيل الرسالة للناس بأسلوب يتناسب مع ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه، يمكنه تأدية الرسالة في فكر وسطي ومنهج صحيح ومستنير، والفرع الرابع هو الإمام المتميز والواعظة المؤثرة على مستوى أداء الدعوة ووسائل التواصل الاجتماعي».