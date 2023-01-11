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مقتل ربة منزل بعد مشادة كلامية مع أحد أقاربها في أسيوط

كتب:

 محمد بركات وبسمة عبدالستار
11:39 ص | الأربعاء 11 يناير 2023
جثة- صورة أرشيفية

جثة- صورة أرشيفية

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات مقتل سيدة داخل مسكنها بأسيوط.. وضبط الجانى حيث تبين انه قريبها وارتكب الجريمة بسبب مشادة كلامية

تبلغ لمركز شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط بمقتل سيدة بمسكنها الكائن بدائرة المركز.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز "أحد أقارب المجنى عليها") حيث تعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" حال تواجدها بمسكنها.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط وأمكن ضبطه.. وبحوزته الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما ، تطورت إلى تعديه عليها بسلاح أبيض "سكين" مما تسبب فى وفاتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم  محمد بركات وبسمة عبدالستار