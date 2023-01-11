القبض على تشكيل عصابي بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل في المنوفية

نجحت قوة أمنية بمركز أشمون في محافظة المنوفية، في إلقاء القبض على تشيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بقرية شنواي، وعقب تقنين الإجراءات القانونية وإجراء التحريات السرية، وعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الآلات المستخدمة في الحفر.

حبس تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار بأشمون

بالانتقال والفحص تبين أن التشكيل العصابي مكون من أربعة أشخاص اثنين من أبناء محافظة الجيزة وآخر محافظة الدقهلية فضلا عن متهم آخر وهو صاحب المنزل في مركز أشمون، وتبين قيامهم بحفر حفر بعمق 10 أمتار، قتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبعرض المتهمين على جهات التحقيق أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، بالقبض على تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار بقرية شنواي دائرة المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر يحمل رقم 369 لسنة 2023 مركز أشمون، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.