مع اشتعال المنافسة على قمة الدوري بين الأهلي والزمالك، وتراجع الأخير في مبارياته الأخيرة، يهتم محبو «الأبيض» بمتابعة التحليلات المختلفة لأداء الفريق ونتائج المباريات، وآخر الأخبار الخاصة برفيقهم الكروي، وهو ما يتاح عبر القناة الخاصة بالنادي، والتي تضم مجموعة من كبار محللي الرياضة، لذا يبحثون عن تردد قناة الزمالك 2023.

وفي السطور التالية، نعرض تردد قناة الزمالك 2023، وفق الصفحة الرسمية للقناة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تردد قناة الزمالك 2023

وجاء تردد قناة الزمالك 2023 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات كما يلي:

تردد قناة الزمالك على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12092

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5 / 6

تردد قناة الزمالك الجديد 2023 على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11595

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5 /6

كما يوجد الكثير من القنوات الرياضية الأخرى التي يمكن من خلالها مشاهدة جميع المباريات في الدوريات المختلفة حول العالم، والتي تشمل الآتي:

تردد قناة أون تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قنوات ssc الرياضية المجانية

يمكن تنزيل القنوات عبر النايل سات على التردد التالي:

القمر: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة beIN Sports

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2