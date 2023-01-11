تردد قناة الزمالك 2023 على القمر الصناعي نايل سات
كتب:
رحاب عبدالراضي
12:09 م | الأربعاء 11 يناير 2023
تردد قناة الزمالك
مع اشتعال المنافسة على قمة الدوري بين الأهلي والزمالك، وتراجع الأخير في مبارياته الأخيرة، يهتم محبو «الأبيض» بمتابعة التحليلات المختلفة لأداء الفريق ونتائج المباريات، وآخر الأخبار الخاصة برفيقهم الكروي، وهو ما يتاح عبر القناة الخاصة بالنادي، والتي تضم مجموعة من كبار محللي الرياضة، لذا يبحثون عن تردد قناة الزمالك 2023.
وفي السطور التالية، نعرض تردد قناة الزمالك 2023، وفق الصفحة الرسمية للقناة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
تردد قناة الزمالك 2023
وجاء تردد قناة الزمالك 2023 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات كما يلي:
تردد قناة الزمالك على القمر الصناعي نايل سات
التردد: 12092
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5 / 6
تردد قناة الزمالك الجديد 2023 على عرب سات
القمر الصناعي: عرب سات
التردد: 11595
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5 /6
كما يوجد الكثير من القنوات الرياضية الأخرى التي يمكن من خلالها مشاهدة جميع المباريات في الدوريات المختلفة حول العالم، والتي تشمل الآتي:
تردد قناة أون تايم سبورت
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11861
معامل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ 5/6
تردد قنوات ssc الرياضية المجانية
يمكن تنزيل القنوات عبر النايل سات على التردد التالي:
القمر: نايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
تردد قناة beIN Sports
التردد: 11013
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 3/2