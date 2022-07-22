‎تردد قناة الزمالك الجديد.. شاهد الاستوديوهات التحليلية

مباراة نارية خاضها نادي الزمالك ضد نادي الأهلي، مساء أمس الخميس، انتهت بتتويج لاعبي القلعة البيضاء بكأس مصر لعام 2021، الأمر الذي جعل عشاق نادي الزمالك يبحثون عن ‎تردد قناة الزمالك الجديد، لمتابعة تحليلات المباراة ومشاهدة مباريات الفريق.

وتهتم بوابة «الوطن» بشكل يومي ومستمر بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير ‎تردد قناة الزمالك الجديد على القمر الصناعي نايل سات، والتي جاءت كالتالي:

تردد قناة الزمالك الجديد 2022 على النايل سات

وتحرص قناة الزمالك على إذاعة الكثير من استديوهات التحليل الخاصة بالمباريات المختلفة، وجاء تردد قناة الزمالك على القمر الصناعي نايل سات والتي يمكن ضبطها على التلفاز من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12092

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5 / 6

تردد قناة الزمالك الجديد 2022 على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11595

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5 /6

ترددات قنوات رياضية أخرى

وهناك الكثير من القنوات الرياضية الأخرى والتي يحرص محبو وعشاق الساحرة المستديرة على تنزيلها على التليفزيون الخاص بهم في المنزل حتى يتمكنوا من مشاهدة جميع المباريات، والتي تشمل الآتي:

تردد قناة أون تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قنوات ssc الرياضية المجانية

يمكن تنزيل القنوات عبر النايل سات على التردد التالي:

القمر: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة beIN Sports

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2