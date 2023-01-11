ضبط 100 فلتر زيوت سيارات مجهولة المصدر في بورسعيد

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد من ضبط صاحب محل خاص بتغيير زيوت السيارات، لحيازته فلاتر سيارات مجهولة المصدر تضر بمستهلكيها، وذلك بنطاق حي الزهور.

100 فلتر زيوت سيارات بدون فواتير

وأوضح ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، في بيان صحفي، أن حملات مكثفة على الأسواق تمكنت من ضبط 100 فلتر خاص بزيوت السيارات مخلتفة الأنواع والمركات، وجميعها بدون أي فواتير تدل على مصدرها، وذلك داخل أحد المحال بحي الزهور، وذلك بالمخالفة لقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو المحظور استيرادها أو غير المطابقة للمواصفات.

التحفظ على المضبوطات

وأوضح «ثابت»، التحفظ على كمية الفلاتر المضبوطة، لافتا إلى تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد، أنه وجه المفتشين بتكثيف الرقابة على الأسواق، لمراقبة حركة وأسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، ومدى جودتها وصلاحيتها للاستخدام والاستهلاك.

وناشد وكيل وزارة التموين التجار بالالتزام بوجود فواتير خاصة بالسلع المباعة للمواطنين، لافتا إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل من تسول له نفسه التلاعب أو غش المواطنين.