ما هي عوامل الحماية والوقاية الأولية من تعاطي المخدرات؟.. «علاج الإدمان» يجيب

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن هناك عددا من عوامل الحماية والوقاية الأولية من التعاطي والإدمان، مشددا على أن الأسرة الواعية تتواصل باستمرار مع أبنائها الذكور والإناث وتكتشف مبكرا أي تغيرات خطيرة في سلوكهم.

عناصر الحماية والوقاية الأولية من التعاطى والإدمان

ولفت الصندوق في إطار برنامج «وعى» للتنمية الاجتماعية، أن عناصر الحماية والوقاية الأولية من التعاطى والإدمان تتمثل فيما يلي:

- التواصل المستمر مع الأبناء، والتعرف على مشاكلهم وسلوكياتهم ودائرة أصدقائهم.

- مساعدة الأبناء على اكتساب المهارات التي تزيد الثقة بالنفس وتحمل المسئولية.

- تشجيع الأبناء على مزاولة الرياضة وتعلم الهوايات مثل القراءة والسباحة والرسم.

- التحدث مع الأبناء بشأن المخاطر الناجمة عن التدخين وتعاطى المخدرات.

- المتابعة المستمرة للمستوى الدراسي للأبناء والسعي لتطويره بشكل مستمر.

- وضع حدود لسلوك الأبناء، وعدم السماح بتخطى تلك الحدود.

عوامل الخطورة التي تساعد على اتجاه الأبناء للتعاطي والإدمان

- عدم تواصل الأسرة مع أبنائها وعدم تفهمهم ومتابعتهم.

- إنشغال الأب والأم الدائم، وعدم إعطاء الأبناء الوقت الكافي للرعاية والحوار.

- إساءة معاملة الأبناء سواء بالشدة أو التدليل.

- العنف والتفكك الأسرى«الطلاق أو الوفاة أو الصراعات داخل الأسرة».

- سوء استخدام الأدوية.

لماذا يلجأ الشباب إلى التعاطي والإدمان؟

وأكد الصندوق أن هناك العديد من الأسباب التى تدفع الشباب للتعاطي والإدمان، من أبرزها الحصول على اللذة والمتعة، ومجاراة الأصدقاء وحب التجربة، والهروب من ضغوط الحياة، وضعف الوازع الديني، وعدم استغلال وقت الفراغ، والاعتقاد بزيادة المواد المخدرة للقدرة البدنية والجنسية.