هيئة الدواء تكشف الأدوية التي تظهر في تحليل المخدرات.. بينها مسكنات

قالت هيئة الدواء المصرية، إن هناك بعض الأدوية، سواء كانت بوصفة طبية أو بدون، تؤثر في نتائج تحليل المخدرات، لأن العديد من مكونات هذه الأدوية تكون أحيانا مماثلة كيميائيًا للأدوية التي يتم اختبارها.

وتابعت هيئة الدواء أن من بين هذه الأدوية التي تعمل على تغيير نتيجة تحليل المخدرات هي الأدوية اللي تحتوي على مواد «ديفينهيدرامين ، ديكستروميثورفان»، وبعض المسكنات، مثل «الإيبوبروفين ونابروكسين»، وكذلك مضادات الاكتئاب، مثل «السيرترالين والفينلافكسين»، وبعض الأقراص المضادة للبرد التي تحتوي على السودوإيفيدرين، وبعض المضادات الحيوية، مثل الكينولونات.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية المواطنين بمراجعة الأدوية مع الطبيب أو الصيدلي قبل إجراء التحاليل، للتأكد من عدم تناول أي أدوية قد تؤثر على نتائج التحاليل.​

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية للتعريف بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية، علماً بأنه من المقرر بدء انعقاد المحاضرات يوم الأحد الموافق 29 يناير ولمدة يومين، بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي ومتاح عبر إحدى المنصات الإلكترونية.