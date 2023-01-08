انتفاخ الأطراف في الشتاء.. «هيئة الدواء» توضح الأسباب والعلاج

استقبلت هيئة الدواء المصرية، مجموعة من التساؤلات المختلفة عن أسباب تورم الأطراف لدى بعض المواطنين، وأصدرت تقريرا مفصلا عن أسباب تورم الأطراف وكيف يمكن علاج هذه المشكلة.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين وفقا لرؤية الرئيس.

وقالت الهيئة إن تورم الأطراف يُعد واحدا من أعراض تراكم كمية زائدة من السوائل داخل الأنسجة، وهو حالة شائعة عند كبار السن والحوامل، وربما يكون السبب بسيطًا، مثل الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة، أو الحساسية، أو زيادة تناول الملح.

أسباب تورم الأطراف

وأوضحت هيئة الدواء أنه قد يكون تورم الأطراف ناتجًا عن تناول بعض الأدوية، ومن أبرزها علاج الضغط الدم المرتفع، والمسكنات، ومضادات الالتهابات الستيرويدية وغير ستيرويدية، وعلاج مرض السكري، وعلاج الاكتئاب أو الصرع، وقد تختفي الأعراض ذاتيًا بعد عدة أيام، أو تستلزم توقف العلاج بعد مراجعة مقدم الرعاية.

علاج انتفاخ الأطراف

وطالبت هيئة الدواء من المواطنين ضرورة الرجوع إلى مقدم الرعاية الصحية قبل تناول أو وقف استخدام أي دواء وصفي، واستشارة الصيدلي لمعرفة الطريقة الصحيحة لاستخدامها، والآثار الجانبية، والتفاعلات الدوائية المحتملة، وطريقة تجنبها.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء عن ورشة عمل عن كيفية إصدار ترخيص قيد شركات التصنيع لدى الغير، والتي تهدف إلى تعريف ممثلي شركات التصنيع لدى الغير، بإجراءات ترخيص شركات التصنيع لدى الغير وتوضيح أهمية الترخيص والهدف من إصداره، مع تسليط الضوء على المستندات اللازمة والإجراءات المتبعة لإصدار ترخيص شركات التصنيع لدى الغير، وكذا توضيح كيفية التعامل مع الروابط الإلكترونية الخاصة بإدارة تراخيص شركات التصنيع لدى الغير، والمراجع وأهم القوانين التي يتم إصدار الترخيص طبقا لها، بالإضافة إلى شرح قرار رئيس هيئة الدواء المصرية (505) لسنة 2021 بشأن اشتراطات قيد شركات التصنيع لدى الغير والدليل التنظيمي الخاص بها.