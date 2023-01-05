«هيئة الدواء» تصدر دليلا إرشاديا بالتعامل مع الأدوية ومعرفة مدة صلاحيتها

قدمت هيئة الدواء المصرية دليلا ارشادي للمواطنين يتم من خلاله عرض بعض الأمثلة للتعرف على الطريقة الصحيحة للتعامل مع الأدوية بطريقة سليمة، في إطار حرص وزارة الصحة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

وقالت هيئة الدواء المصرية، إن تاريخ صلاحية القطرات والمراهم «العيون والأذن والأنف»، تكون في الأغلب 28 يوما من تاريخ الفتح أو حسب توصيات الشركة المصنعة، مشيرة إلى أن تاريخ صلاحية الأقراص الفوارة المعبأة داخل علب، مدة صلاحيتها شهر واحد من تاريخ فتحها.

تاريخ صلاحية الأنسولين

وأضافت هيئة الدواء، أن تاريخ صلاحية الأنسولين بعد الفتح 4 أسابيع للقلم أو الأمبول، إذا تم الحفظ في درجة حرارة 2 -8 درجة مئوية.

وكشفت هيئة الدواء، أن القطرات أحادية الجرعة تستخدم مرة واحدة فقط ويتم التخلص مما تبقى من وحدة الجرعة الأحادية بطريقة أمنة، أما المراهم على شكل انبوب تكون مدة صلاحيته 6 أشهر من الفتح، أو حسب توصيات الشركة المصنعة إذا كانت المدة أقصر، وفيما يتعلق بالمراهم على شكل علبة فتكون مدة الصلاحية 3 أشهر من تاريخ الفتح أو حسب توصيات الشركة المصنعة إذا كانت لمدة أقصر.

مدة صلاحية الأدوية

وعن الكريمات، أوضحت هيئة الدواء أن الكريم الذي يأتي على شكل أنبوب بعد الفتح تكون صلاحيته 6 أشهر، والكريم يأتي على شكل علبة تكون مدة صلاحيته شهر واحد بعد الفتح.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن هناك حالات تختلف فيها مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها، لذا تنصح هيئة الدواء المصرية بالرجوع للمكتوب في النشرة الداخلية للدواء، واتباع ارشادات مكتوبة بها,