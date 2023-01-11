تفاصيل تتويج باسم أمين ببطولة السويد للشطرنج الخاطف.. الدور ربع ساعة «فيديو»

كشف باسم أمين البطل العالمي في لعبة الشطرنج، تفاصيل تتويجه ببطولة السويد للشطرنج الخاطف، قائلا: «بطولات الشطرنج مقسمة إلى 3 أنواع هي الشطرنج الكلاسيك، وقد يستمر الدور الواحد من 6 إلى 8 ساعات، وهناك الشطرنج السريع ويستمر الدور أقل من ساعة، أما الشطرنج الخاطف فإن مدة الدور تكون فيه أٌقل من ربع ساعة، وهو أسرع وأمتع أنواع الشطرنج للمشاهدين».

ألقاب الشطرنج الرسمية عبارة عن 3 ألقاب

وأضاف بطل عالمي في لعبة الشطرنج خلال مداخلة عبر تطبيق zoom ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «ألقاب الشطرنج الرسمية عبارة عن 3 ألقاب، هي أستاذ اتحادي وأستاذ دولي وأستاذ دولي كبير (جراند ماستر)، وهناك قلب سوبر جراند رسمي، وهو لقب غير رسمي لكنه متعارف عليه في أوساط الشطرنج، وذلك للاعبين الذين يتجاز تصنيفهم 2700 نقطة، وأنا أول مصري وعربي وأفريقي في التاريخ يتجاوز هذا التقييم».

هناك 120 لاعب فقط في تاريخ اللعبة تجاوزوا هذا التقييم

وتابع البطل العالمي في لعبة الشطرنج، «هناك 120 لاعب فقط في تاريخ اللعبة تجاوزوا هذا التقييم، وهذا ما يمنح طموحا للاعبين بأن يحققوا هذا التصنيف، وذلك رغم قلة الإمكانيات والدعم، عندما بدأت اللعبة لم يكن هناك جراند ماستر في مصر، وعندما كان يلعب جراند ماستمر في بطولة بمصر كنا نشعر بأننا أمام اختراع، لكن هذا الأمر تغير وصار هناك 6 جراند ماستر من مصر».