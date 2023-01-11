العثور على جثة مسن داخل منزله بمدينة السلام في ظروف غامضة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسن مخنوقا داخل منزله في مدنية السلام، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها كما طلبت استدعاء اسرة المتوفي لسماع أقوالها وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة بعقار المتوفي تمهيدا لتفريغها لفحص المترددين على العقار لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ بالعثور على جثة مسن داخل منزله

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول بلاغا بالعثور على جثة مسن داخل منزله ويشتبه في وفاته جنائيا، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعي «عاطف.م» في العقد السادس من العمر.

وبالفحص تبين وجود آثار خنق حول الرقبة، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها، وعدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة، وجار تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.