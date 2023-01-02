قنا الأولى على محافظات الصعيد في تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن المحافظة حققت المركز الأول على مستوى الصعيد في تحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع، وفقا لتقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، وذلك عقب انتهاء فعاليات الحملة القومية الثالثة لتحصين الحيوانات، والتي استمرت على مدار 40 يوما بدءً من 19 نوفمبر حتى 28 ديسمبر 2022.

تحصين 66 ألف رأس ماشية

وأضاف «الداودي»، أن الحملة نجحت في تحصين 66 ألفا و170 رأس ماشية وأغنام بنسبه 72% من إجمالي حصر الحيوانات المستهدفة، بواقع 41 ألفا و966 رأس أبقار، و12 ألفا و744 رأس جاموس، و10 الآف و991 رأس غنم، و469 رأس ماعز.

وأشار إلى أن فِرق الأطباء البيطريين زارت 233 قرية ونجعا على مستوى المحافظة، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من صغار المربين، وتحصين رؤوس الماشية التي يمتلكونها لرفع مناعة الحيوانات وزياده إنتاجها والنهوض بالثروة الحيوانية بالمحافظة، وتوفير المنتجات الغذائية من الأصل الحيواني بصورة صحية وسليمة وزيادة الدخل القومي.

حملات توعية

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، استمرار أعمال التحصين حتى تحقيق المستهدف من خلال عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية ضد مرض الحمى القلاعية، وتعريف صغار المربيين بالمرض وأعراضه، وأهمية التحصين بصورة دورية للحد من الإصابة به وتقليل الخسائر، مشيرا إلى استعداد المديرية لتقديم التحصينات للمتخلفين عن تحصين حيواناتهم خلال فعاليات الحملة.