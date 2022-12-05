«الزراعة»: تحصين 3 ملايين رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثالثة والتي بدأت 19 نوفمبر 2022 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

تحصين مليون و641 ألف و646 رأس ماشية

وأوضح التقرير تحصين مليون و641 ألف و646 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية حتى يوم 3 ديسمبر الجاري، وتحصين مليون و558 ألف و228 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال حتى يوم 3 ديسمبر الجاري.

36 لجنة متابعة ميدانية

كما أوضح التقرير تنفيذ عدد 36 لجنة متابعة ميدانية بواسطة الهيئة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية البيطرية في أعمال التحصين، كما تم أيضا عقد 4349 ندوة إرشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين، كما تم ترقيم وتسجيل عدد 47 ألف و531 رأسًا، فيما ناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين ماشيتهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.