تحصين 6 ملايين رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع خلال 1200 حملة

قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الزراعة، إن تحصين 6 ملايين رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع أمر في غاية الأهمية، إذ أنه دائمًا ما تكون الوقاية خير من العلاج، بالنسبة لجميع الكائنات الحية كالإنسان والحيوان، مشيدًا بجهود وزارة الزراعة في القيام بـ1200 حملة لتطعيم المواشي مجانًا.

صغار المربين يشكلون 85% من إجمالي مربي الحيوانات بمصر

وأضاف «كمال» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أن صغار المربين هم القاعدة الرئيسية لمربي الحيوانات في مصر، إذ يشكلون ما يقرب من 85% من إجمالي المربين، وهو ما يجعل وصول التطعيم لهم أمر بغاية الأهمية، لحماية الثروة القومية من الإنتاج الحيواني بشكل كبير.

جهود عديدة لوزارة الزراعة للحفاظ على الثروة الحيوانية بمصر

وأوضح أستاذ الزراعة، أن الوزارة بذلت جهودًا عديدة من خلال المعامل المركزية لـ اللقاحات والأمصال الخاصة بالحيوانات، إذ تم تطوير إنتاج 2 مليار جرعة من الأمصال واللقاحات، بعد أن كان العدد قد وصل إلى 200 مليون جرعة فقط فيما سبق، كما تقوم بتطور كبير بهذا السياق بالتزامن مع حملات توعية إرشادية لصغار المربيين بأهمية التطعيمات سواء للمربي أو الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية.