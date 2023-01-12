سعر الفراخ البيضاء والرومي والبط في الأسواق اليوم الخميس

حافظ سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم، على استقراره في المزارع المختلفة والمحلات داخل الأسواق المصرية.

وتستعرض بوابة «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس، ضمن المتابعات الاقتصادية المستمرة التى تحرص الجريدة على نشرها للمتابعين والقراء.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

جاء سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة 54 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 58 جنيها، وسعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة 65 جنيها، ليصل للمستهلك بسعر 70 جنيها، وكيلو الفراخ الأمهات البيضاء 50 جنيها، يصل إلى المستهلك بـ55 جنيها، وكيلو الفراخ الساسو داخل المزرعة سجل 63 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 67 جنيه.

أسعار الرومي اليوم

سجل سعر الديك الرومي الأبيض 75 جنيها للكيلو بالمزرعة، ويصل للمستهلك بـ80 جنيها للمستهلك، والديك الرومي البلدي بالمزرعة 80 جنيها، ويصل للمستهلك بـ85 جنيها.

أسعار البط اليوم

وجاء كيلو البط البلدي بـ51 جنيه، وفي المحلات 56 جنيها، والبط الفرنساوي بـ35 جنيها، وفي المحلات 40 جنيها، وكيلو البط المسكوفي 50 جنيها، والمستهلك 55 جنيها، وسجل كيلو البط المولار 40 جنيها، وفي المحلات 45 جنيها.