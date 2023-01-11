تراجع أسعار الفراخ اليوم.. «البيضاء» تبدأ من 53 جنيهًا

تراجعت أسعار الفراخ اليوم الأربعاء في المزارع، فضلًا عن محال الدواجن بمختلف المحافظات، بحسب بيان شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، وسط توقعات بانخفاض الأسعار خلال الفترة المُقبلة، فيما اختلفت أسعار الدواجن من منطقة إلى أخرى، ومن محافظة إلى نظيرتها.

وتستعرض «الوطن» أسعار الفراخ اليوم، سواء بالجملة في المزارع، أو بمحال الدواجن المنتشرة في مختلف المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار الفراخ اليوم في المزارع

وسجلت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن، انخفاضًا بلغ قيمته 2 جنيه في المزارع بمختلف المحافظات، وفقًا لعبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، في بيان صحفي، حيث جاءت كالتالي:

سعر الفراخ البيضاء اليوم: تراوحت بين 53 وحتى 55 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم: تراوحت بين 62 وحتى 64 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ في الأمهات اليوم: تراوح بين 51 وحتى 53 جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم في محال الدواجن

وقال عبد الله الضبيع تاجر دواجن، أنّ أسعار الدواجن اليوم تراجعت في المحال المختلفة، موضحًا أنّ السعر يختلف من المنطقة الشعبية إلى الراقية، فضلًا عن تحكم التجار في الأسعار بسبب حالة الركود التي شهدتها محال الدواجن خلال الساعات الماضية، موضحًا أنّ أسعار الفراخ اليوم جاءت كالتالي:

سعر الفراخ البيضاء اليوم: تراوح بين 60 وحتى 62 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم: تراوح بين 68 وحتى 70 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم: تراوح بين 60 وحتى 65 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو البانيه اليوم: تراوح بين 110 وحتى 135 جنيهًا باختلاف المنطقة.

سعر كيلو الشيش طاووك: تراوح بين 118 وحتى 125 جنيهًا للكيلو.

أسعار الحمام والبط والرومي والأرانب

وفيما يخص أسعار باقي أنواع الطيور اليوم في محال الدواجن فقد جاءت كالتالي:

سعر جوز الحمام: تراوح بين 70 وحتى 85 جنيهًا.

سعر كيلو البط البلدي: تراوح بين 70 وحتى 75 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الرومي البلدي: تراوح بين 80 وحتى 85 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأرانب: تراوحت بين 70 وحتى 75 جنيهًا للكيلو.

السيدات يتجهن لتربية الدواجن بالمنازل

على جانب آخر، اتجهت السيدات في محافظة الفيوم، إلى تربية الدواجن في المنازل، سواء لإنتاج البيض أو لذبحها، حيث قالت نهى جابر «ربة منزل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّها توجهت إلى إحدى المزارع واشترت منها الدواجن البلدي لإنتاج البيض، كما اشترت الكتاكيت البيضاء والساسو لتربيتها بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي من الدواجن وعدم الحاجة للشراء من الخارج.

وأوضحت نهى أنّ تربية الدواجن في المنازل لا تكون مُكلفة نهائيًا، موضحةً أنّها تعتمد في إطعامهم على بواقي طعام الأسرة، فضلًا عن الخضروات القديمة لديها، مع شراء القليل من الأعلاف أو النخالة.