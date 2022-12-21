حكاية فندق الثلج في السويد.. يأخذك لعشرينيات القرن الماضي ويُبنى من جديد كل عام

يفتتح فندق Icehotel السويدي رسميًا للعمل في بداية عام 2023، وهو بناء ضخم من المنحوتات الجليدية المذهلة، بُنيت أول نسخة منه عام 1989 في قرية Jukkasjarvi التي تبعد 125 ميلاً شمال الدائرة القطبية الشمالية بجوار ضفاف نهر تورن، ويعاد بناؤه كل عام بسبب العوامل الجوية المؤثرة على الجليد.

وشارك 24 فنانًا من جميع أنحاء العالم في بناء الفندق، وأمضوا عدة أسابيع لتصميم 12 جناحًا فريدًا والقبة والمنحوتات مستوحاة من ألعاب الفيديو والفطر الضخم، وبدأت عملية البناء مع تكون كتل الجليد في نهر تورن وتخزينها في مستودع ثلج في جوكاسجارفي.

24 فنانًا صمموا 12 جناحًا من 500 طن من الجليد

وجسد الفنانون إبداعاتهم باستخدام 500 طن من الجليد، وصمموا 10 حمامات سباحة أولمبية، ويتم الحفاظ على درجات الحرارة داخل الفندق عند أقل من 5 درجات مئوية «23 فهرنهايت» للحفاظ على الأجنحة المتلألئة في حالة الذروة، بحسب dailymail.

والفندق مستوحي من حركة تصميم «باوهاوس» في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، ويوجد جناح في الفندق يحمل نفس الاسم، والسكنى في هذا الجناح تأخذ الضيف إلى السفر عبر الزمن إلى الوراء وتجربة الأشكال الهندسية والأثاث المستدير والمخططات، بينما تحقق أجنحة High Score، الترفيه فهي مساحات مخصصة لممارسة ألعاب الفيديو.

الأسطورة «السلتية» مصدر إلهام الفنانين

وكانت الأسطورة «السلتية» التي تجمع وجه قط وامرأة، مصدر إلهام التماثيل الجليدية في جناح Maighdeann-roin، الذي صممه Emilie Steele و Sara Steele، موضحين أن الأسرار والرسائل مخفية في كل مكان في مزيج من التماثيل الثلجية والجليد والموسيقى.