طرد ملوث باليورانيوم في مطار بلندن يثير قلق السلطات البريطانية

فتحت السلطات البريطانية، تحقيقا بشأن طرد ملوث باليورانيوم تم اكتشافه عقب ضبطه من قبل رجال شرطة الحدود، في مطار هيثرو بلندن، وفقا لشبكة «العربية نت».

كميات صغيرة من المواد الملوثة

وذكرت شرطة العاصمة، اليوم، أنه تم تحديد كمية صغيرة للغاية من المواد الملوثة بعدما جرى عمل فحص روتيني لطرد وارد إلى بريطانيا في 29 ديسمبر الماضي، مضيفة أن شرطة مكافحة الإرهاب التابعة لها، تحقق في الحادث الذي لم يرافقه أي اعتقالات.

كما ذكرت شبكة «بي بي سي»، أنه تم إيجاد اليورانيوم داخل شحنة من الخردة المعدنية، في حين قال ريتشارد سميث، قائد الشرطة البريطانية، إن كمية المواد الملوثة صغيرة للغاية، مضيفا أن الأمر لا يبدو أنه يتعلق بأي تهديد مباشر، لكن التحقيق مستمر، وذكر خبراء أن المواد الملوثة لا تشكل خطرا للمواطنين.