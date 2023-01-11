وظائف محافظة الجيزة.. اعرف شروط ومميزات العمل في مجال صناعة الكابلات

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن توفر فرص عمل بإحدى شركات صناعة الكابلات، وكشفت المحافظة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل الوظائف المعلن عنها في شركة الجيزة لصناعة الكابلات، وهو ما نعرضه في السطور التالية:

وظائف محافظة الجيزة

ويجب توافر بعض الشروط في المتقدمين لشغل وظائف مساعدين فنيين إنتاج، وهي ما يلي:

1- أن يكون الراغب في الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

2- يشترط ألا يزيد سنهم عن 30 عاما.

3- يفضل للتقديم خريجي المدارس الصناعية ودبلوم المعاهد الفنية (صناعي / تجاري) وخريجي الجامعة العمالية.

- لا يشترط لشغل تلك الوظائف امتلاك الخبرة.

ومن ضمن مميزات الوظيفة، وفقا لما ذكرته محافظة الجيزة، الحصول على تأمين صحي واجتماعي، ووسائل مواصلات من وإلى الشركة، فضلا عن منح العاملين زيادات سنوية، والعمل لمدة 8 ساعات.

كيفية التقديم على الوظائف

على الراغبين في التقديم على تلك الوظائف الذهاب إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة وتقديم طلب الالتحاق بفرص العمل المتاحة، ويمكن الحضور لمقر الجهاز الكائن بعنوان 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد حتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

وأشارت محافظة الجيزة في منشورها، إلى أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبر أرقام التليفونات التالية: 35720825 - 35711198.