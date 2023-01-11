محافظ المنوفية يتفقد معرض «أهلا رمضان» في شبين الكوم

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنذارا شديد اللهجة للعارضين والتجار بمعرض «أهلا رمضان» لبيع السلع الغذائية والأساسية والمقام بشارع صبري أبو علم بحي غرب شبين الكوم، مؤكدًا أنه في حالة عدم الالتزام بتقديم أسعار مخفضة لن يتم السماح بالمشاركة بالمعارض والاستبدال بتجار آخرين وسيتم اتخاذ إجراءات عقابية صارمة ولن أسمح باستغلال المواطنين.

محافظ المنوفية ينذر التجار في معارض أهلا رمضان

جاء ذلك خلال تفقده لمنتجات المعرض ومراجعته لأسعار العارضين لاحظ ارتفاع أسعار بعض السلع مقارنة بمثيلاتها بالأسواق وعدم التزام التجار بتقديم أسعار مخفضة، وعلى الفور استدعى المحافظ وكيل وزارة التموين وكلفه بالمتابعة اليومية والدورية على كافة المنافذ وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة لمراجعة أسعار العارضين وإحكام الرقابة على السلع وضبط الأسعار.

وأشار المحافظ إلى أنه قد تم تقديم كافة التسهيلات أمام العارضين والتجار لبيع منتجاتهم وعدم تحملهم أية أعباء إيجارية أو مالية، رافقه خلال الجولة نائبه محمد موسى.

منافذ بيع جميعة الهلال الأحمر في المنوفية

وفى ذات السياق، تفقد محافظ المنوفية معرض جمعية الهلال الأحمر لبيع السلع الغذائية وذلك في بادرة هى الأولى من نوعها على مستوى المحافظة للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

من جانبه أشار محمد موسى رئيس مجلس جمعية الهلال الأحمر بأن الجمعية قد شاركت بـ 8 معارض بمراكز شبين الكوم وبركة السبع وتلا والسادات، لافتا إلى وجود جناح خاص بالمنافذ لتقديم الخدمات الطبية المتنوعة للمواطنين.

وأشاد المحافظ بجهود جمعية الهلال الأحمر ودورها الفعال في خدمة المجتمع وتنميته، مؤكدا على أنه تم إقامة 84 معرض للسلع الغذائية وشادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتوفير 13 سيارة متنقلة موزعة بدائرة المحافظة لتلبية احتياجات ومتطلبات الداخلية لتوريد (1165) طن من الأرز لبيعهم بأسعار مخفضة بكافة الشوادر وجارى توريد (1908) طن أرز شعير سيتم ضخهم أمام المواطنين عقب الإنتهاء من تبييضهم.