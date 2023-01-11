محافظ المنوفية يتفقد عددا من لجان شبين الكوم للاطمئنان على سير الامتحانات

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، عددا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول دور يناير 2023 بعدد من المدارس في شبين الكوم، وذلك للاطمئنان علي انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس.

جاء ذلك بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى، ومحمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم.

جولة محافظ المنوفية لمتابعة الامتحانات في شبين الكوم

وتابع محافظ المنوفية لجان امتحانات مدرسة السلام الابتدائية بحي غرب شبين الكوم، واطمأن على انتظام سير الامتحانات، واستمع من الطلاب لمستوى سهولة الأسئلة، موجها بتوفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب، بما يساعدهم على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

ويؤدي الطلاب بالمدرسة امتحان مادة الحاسب الآلي للصف الرابع الابتدائي، واختبار مهارات للصف الخامس الابتدائي، وامتحان مادة التربية الفنية للصف الأول الإعدادي، ومادة العلوم للصف الثاني الإعدادي.

كما تفقد «أبو ليمون» سير الامتحانات بمدرسة الثانوية التجارية العسكرية؛ إذ يؤدي طلاب الصف الأول الثانوى التجاري امتحان عملي لمادة الحاسب الآلي، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لضمان الانتهاء من الامتحانات بالشكل اللائق، وبما يحقق المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب، موجها القائمين على المنظومة التعليمية بعدم السماح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة ومصلحة أبنائنا الطلاب.

وتضمنت الجولة تفقد إدارة توريدات الكتب «المخزن الصناعي»، التابع لمديرية التربية والتعليم؛ واطمأن على توافر الكتب الدراسية وآلية تسليمها للطلاب، وأثناء تفقده تلاحظ وجود كتب قديمة متراكمة في مدخل المخزن، وعلى الفور وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص الكتب وبيان مدى صلاحيتها للاستخدام، لاتخاذ اللازم بشأنها، مشددا على رفع كفاءة المخزن نظرا لسوء حالته.

تذليل العقبات للطلاب أثناء الامتحانات

من جانبه، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن هناك متابعات يومية لسير الامتحانات، من خلال المرور الميداني على اللجان كافة، والتعامل الفوري مع أي معوقات، وتذليل العقبات بما لا يعكر صفو الامتحانات.