السجن المؤبد لمتهم قتل شخصا بسبب الثأر في إمبابة

قضت محكمة جنايات الجيزة، معاقبة متهم في إعادة إجراءات محاكمته في القضية التي يواجه فيها قتل أحد الأشخاص بسبب الثأر بمنطقة إمبابة بالسجن المؤبد، وذلك بعد أن كان قد صدر ضده حكمًا غيابيًا بالإعدام شنقًا.

صدَر الحكم برئاسة المستشار بلال محمد عبدالباقي وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل وإبراهيم لملوم عبد الوهاب وأمانة سر سعيد برغش وأحمد فتحي.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم وآخرين بقتل المجني عليه «أحمد عبدالخالق»، عمدًا مع سبق الإصرار بعد أن بيت النية وعقد العزم على قتله لخلافات ثأرية نظرًا لما بدر من أشقاء الضحية بقتل شقيقه المتهم الثاني في القضية ونجل عمومه الأول.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم ووزعوا الأدوار عليهم بعد أن كان هناك اتفاق مُسبق بينهم على استدراج المتهم الأول للمجني عليه لحل الحادث وعمل جلسة صلح عرفية، ودعوته لحضور مأدبة غذاء، وهو ما مكن المتهم الثاني منه.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهم الثاني حينما ظفر بالمجني عليه أطلق صوبه وابل من الأعيرة النارية من سلاحه الناري «بندقية آلية» منويًا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات التي إبانها تقرير الطب الشرعي والتي أردته قتيلًا في الحال.

وأشارت أوراق القضية، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح ناري «بندقية آلية»، في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.