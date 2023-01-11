غرق طفل أردني في سيل مائي.. وحزن والده يهز مواقع التواصل الاجتماعي (صور)

توفي الطفل الأردني عامر أبو الهيجاء، البالغ من العمر 5 سنوات، غرقا في سيل الزرقاء بالقرب من القنية في محافظة الزرقاء بالمملكة الأردنية الهاشمية، بعد جهود كبيرة في البحث عنه.

والد عامر ينعيه

من جهته، نعى الدكتور الأردني أشرف أبوالهيجاء، نجله «عامر» بكلمات مؤثرة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «الحمد لله الذي أعطاني، وأخذ مني، من أجمل أيام حياتي الأيام التي عشتها معنا يا عامر، ماذا يقول قلب الأب، عامر، كل شيء يحدثني عن عامر».

وأضاف: «الحمد لك يا الله حتى ترضى عني، حمدا يليق بجلالك، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، الحمد لله، لا نقول إلا ما يرضي ربنا الحمد لله، إنا لله وإنا اليه راجعون».

وتابع «أبو الهيجاء»: «موعدي معك في دار خلد، بها يحيا الحبيب مع الحبيب، وداعا يا مهجة القلب».

العثور على الطفل داخل مجرى سيل السخنة

في السياق ذاته، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، العقيد عامر السرطاوي، إن الفرق المتخصصة في مديرية دفاع مدني الزرقاء وشرطة الزرقاء، عثرت مساء أمس الثلاثاء على الطفل المفقود داخل مجرى سيل السخنة في محافظة الزرقاء.

وأكد الناطق الإعلامي أن فرق البحث بذلت جهودا كبيرة من خلال تمشيط المنطقة لمسافة تزيد عن 3 كم من مكان الغرق، وعثرث عليه متوفى، وجرى نقله لأقرب مستشفى في المنطقة.

وتفاعل الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة الأردنية، مع والد الطفل عامر، وحرصوا على مواساته بكلمات مؤثرة، ودعوا للفقيد بالرحمة.