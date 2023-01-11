المشدد 15 عامًا لمتهمين بالاتجار في الحشيش بمنطقة المطرية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، عاطلين لإدانتهما بالإتجار في المواد المخدرة «الحشيش»، بالسجن المُشدد لمدة 15 عامًا ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، مع إلزامهما بالمصاريف.

وجاء في أمر إحالة القضية، قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة «الحشيش»، في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا متخذين من دائرة قسم شرطة المطرية، وكرًا لتجارتهما غير المشروعة.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين تم القبض عليهما وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش بغرض الاتجار وتحقيق أرباحا مالية بطريقة غير مشروعة.

بداية الواقعة كانت بورود بلاغا لقسم شرطة المطرية يفيد بقيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة الحشيش متخذين من دائرة القسم وكرًا لتجارتهما غير المشروعة.

وبتنفيذ الأكمنة الثابتة والمتنقلة للمتهمين تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة «الحشيش»، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها على المتهمان بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.

وفي سياق مغاير، رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن سير أتوبيس «مينى باص»، عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، تم ضبط قائد الأتوبيس المُشار إليه وتبين أنه تابع لإحدى المدارس الخاصة بمدينة نصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.