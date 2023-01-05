ضبط 1.5 كيلوجرام من مخدر الحشيش بحوزة تشكيل عصابي في حلوان

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد المعداوي، من القبض على تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات وبحوزتهم 1.5 كيلوجرام من مخدر الحشيش، وذلك قبل توزيعها على المتعاطين.

معلومات سرية

ترجع التفاصيل الواقعة، عندما وردت معلومات للرائد محمود عاطف، معاون أول وحدة مباحث قسم شرطة حلوان تفيد بقيام كلاً من شعبان ه.ح.ع، 36 سنة، سائق ومقيم عرب البراوي، له معلومات جنائية، وشهرته هليل، وأحمد م.ج.ش، 25 سنة، عاطل ومقيم عرب كفر العلو، وله معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة متخذان من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

حشيش و75 ألف جنيه

وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وباستصدار إذن النيابة العامة بمداهمة منزلهما، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، نجح رجال البحث في ضبطهما حال تواجدهما بمنطقة كفر العلو، وعثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت كيلو ونصف، ومبلغ مالي 75 ألف جنيه، و2 هاتف محمول.

بمواجهتهما أمام المقدم محمد المعداوي، رئيس المباحث بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات التي أمرت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الموقف القانوني

يقول المحامي والخبير القانوني تامر الشايب، لـ«الوطن»، إن المادة 33 من قانون العقوبات نصت أنه يعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، في حالة إذا جرى تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.