إحالة أوراق 6 متهمين بقتل طفل ومسن في المطرية إلى مفتي الجمهورية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، إحالة أوراق 6 متهمين لاتهامهم بقتل طفل ومسن في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في منطقة المطرية بالقاهرة، لخلافات بينهما، إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

قتل طفل ومسن

وجاء في أوراق القضية، قتل المتهمين الـ6، المجني عليهما «طفل ومسن»، خلال مشاجرة وقعت بينهم في منطقة المطرية، بسبب خلافات سابقة، فضلًا عن إحرازهم وحيازتهم أسلحة بيضاء في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المطرية، يفيد بتلقي بلاغًا من قبل عدد من الأهالي بوقوع مشاجرة بأحد شوارع دائرة القسم، ما أسفر عن مصرع طفل ومسن.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على المشاجرة والقبض على المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.