المخرج خالد جلال: افتتاح «مسرح مصر» في غضون بضعة أشهر

قال المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي إن العمل بمشروع «مسرح مصر» بدأ منذ عامين وانتهى بالكامل، ولم يتبق سوى بعض اللمسات النهائية، ليكون المسرح جاهزا للافتتاح في غضون بضعة شهور حيث سيكون المبنى بمثابة مركز متكامل للإبداع.

وأضاف خالد جلال في بيان صحفي: «من المقرر أن يستضيف المسرح العروض المسرحية لكبار النجوم ومقرا للمسرح الكوميدي»، مشيرا إلى أن المسرح الجديد سيستوعب العديد من الطاقات الفنية والإبداعية، ولفت إلى أن اللجنة العليا للبيت الفني للمسرح ستجتمع لوضع تصور كامل لإدارة المسرح ليكون مركزا للإبداع بشارع عماد الدين.

معلومات عن مبنى مسرح مصر

تم تصميم مبنى مسرح مصر، على الطراز المعماري لمباني القاهرة الخديوية، ويضم 5 طوابق على مساحة 925 مترا مربعا، ويضم صالة عرض رئيسية مقسمة إلى صالة أرضي وبلكون علوي ويبلغ عدد مقاعدها 360 مقعدا، بالإضافة إلى خشبة مسرح على مساحة 245 مترا مربعا مجهزة بأحدث التقنيات الفنية الخاصة بإدارة خشبة المسرح، إلى جانب قاعة العرض الصغرى والتي تتسع لـ 120 مقعدا، و16 غرفة للفنانين.