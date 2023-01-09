وزيرة الثقافة تفتتح قصر «روض الفرج» بعد تطويره غدا

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أعمال تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة روض الفرج، وذلك في العاشرة من صباح غد الثلاثاء.

وتبلغ مساحة القصر 10 آلاف متر مربع، ويتضمن المبنى الإداري، قاعة نادي تكنولوجيا المعلومات، وقاعة لأنشطة المرأة، ومرسما للفنون التشكيلية، وقاعة معارض، وقاعة متعددة الأنشطة، مكتبة عامة، مكتبة للطفل، كما جرى تطوير وتوسعة مسرح القصر ليتسع لنحو 330 مقعدا، واستحداث مسرح للطفل يتسع لـ150 مقعدا.