إعدام 5219 قطعة منتجات غذائية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي في أسيوط

قال الدكتور علي بكر، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بأسيوط، إنه جرى إعدام 5219 قطعة مواد غذائية، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والحيواني، بعد ضبطها خلال حملات على الأسواق.

الحفاظ على صحة المواطن

وأشار مدير فرع الهيئة القومية لصحة الغذاء، في تصريحات له، إلى أن ذلك جاء بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بإحكام الرقابة والتفتيش على كل ما يقدم للمواطن من منتجات غذائية، وحفاظا على صحة وحياة المواطنين كافة.

منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأوضح الدكتور علي بكر، أنه من خلال السعي المستمر والدور الفعال الذي تؤديه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفي ضوء الحملات المستمرة والمتابعات التي يجريها مفتشو الهيئة بأسيوط التي تهدف إلى الحفاظ على صحة المستهلك، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية والتحاليل اللازمة، تبين عدم صلاحية كمية من المنتجات الغذائية تقدر 5219 قطعة، لا تصلح للاستهلاك الآدمي، وغير صالحة أيضا لغذاء حيواني.

وتابع: «بناءً عليه اشترك فريق الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، في إعدام الكمية المذكورة أعلاه، والتخلص منها بطريقة صحيحة داخل المدافن المخصصة لذلك».