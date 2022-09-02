أمجد الحداد: عدوى كورونا تشبه البرد.. واللقاحات مهمة قبل الخريف

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إنّ منظمة الصحة العالمية تُحذر من الخريف بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحًا: «أي أمراض فيروسية نخشى منها في فصل الخريف، حيث تنشط في الخريف قبل الشتاء بسبب التقلبات الجوية».

وأضاف «الحداد»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر مقدمة برنامج 8 الصبح، على قناة dmc، أنّه من المتوقع أن يكون هناك نشاطًا لفيروس كورونا والفيروسات التنفسية في فصل الخريف، لكن فيروس كورونا يضعف، رغم أنه لم ينتهِ.

المأمول من اللقاحات عالميا

وتابع استشاري الحساسية والمناعة: «المأمول من اللقاحات عالميا، أن يتحول فيروس كورونا من فيروس شديد وبائي جائحي يحصد حياة الآلاف إلى فيروس مثل الإنفلونزا نسب وفياته محدودة على مستوى العالم».

ونصح الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، المشاهدين بالحصول على لقاحي كورونا والإنفلونزا للحصول على المناعة ضد العدوى المشتركة التنفسية بين كورونا والإنفلونزا، حيث يجب الحصول على جرعة لقاح كورونا بعد 6 أشهر من الجرعة التنشيطية، وبعد 3 أشهر لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

لقاحات الإنفلونزا مهمة لكبار السن والأطفال

ولفت إلى أن لقاحات الإنفلونزا مهمة لكبار السن والأطفال، ولا تقل أهمية عن لقاحات كورونا، لأن عدوى كورونا مع قلة حدتها تماثل البرد والإنفلونزا، وبالتالي يجب الحصول على اللقاحين قبل الخريف.

وأكد، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والنظافة الشخصية وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والتواجد في أماكن جيدة التهوية والعزل عند الإصابة بأعراض تنفسية.